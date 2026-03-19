Tramp zaprijetio Iranu zbog udara na Katar: Dići ću cijelo plinsko polje u zrak

Objavljeno prije 37 minuta

Iran uzvratio zaljevskim zemljama, iz Dohe protjerani iranske diplomateDonald Tramp (Trump), predsjednik SAD izjavio je sinoć da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael, a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar.Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi – napisao je Tramp na Truth Socialu.

Tramp je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe.Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu. Prema Wall Street Journalu i Axiosu, Tramp je unaprijed znao za izraelski plan napada na iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina i podržao ga je. Iran dijeli polje Južni Pars s Katarom, bliskim saveznikom SAD.

Iran je ranije izjavio da je Izrael u srijedu napao njegova postrojenja u Južnom Parsu, što je dovelo do velike eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i naglog porasta cijena nafte.Teheran je uzvratio najavom napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljivanjem projektila na Saudijsku Arabiju i napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, središte energetske industrije.

Doha je kritizirala Izrael zbog “opasnog i neodgovornog” napada na iranska postrojenja u Južnom Parsu i osudila Iran zbog onoga što je nazvala “flagrantnim kršenjem” međunarodnog prava, protjeravši dva visoka iranska diplomata,piše Avaz

Tramp je na društvenim mrežama napisao da je Iran “neopravdano i nepravedno napao dio katarskog postrojenja za ukapljeni prirodni plin”.

– IZRAEL NEĆE VIŠE NAPADATI u vezi s ovim iznimno važnim i vrijednim plinskim poljem Južni Pars, osim ako Iran nepromišljeno ne odluči napasti vrlo nevinu zemlju, u ovom slučaju Katar – u kojem slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars – poručio je


