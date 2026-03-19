Tramp zaprijetio Iranu zbog udara na Katar: Dići ću cijelo plinsko polje u zrak

Iran uzvratio zaljevskim zemljama, iz Dohe protjerani iranske diplomateDonald Tramp (Trump), predsjednik SAD izjavio je sinoć da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael, a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar.Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi – napisao je Tramp na Truth Socialu.

Tramp je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe.Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu. Prema Wall Street Journalu i Axiosu, Tramp je unaprijed znao za izraelski plan napada na iranski dio najvećeg svjetskog nalazišta prirodnog plina i podržao ga je. Iran dijeli polje Južni Pars s Katarom, bliskim saveznikom SAD.

Iran je ranije izjavio da je Izrael u srijedu napao njegova postrojenja u Južnom Parsu, što je dovelo do velike eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i naglog porasta cijena nafte.Teheran je uzvratio najavom napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljivanjem projektila na Saudijsku Arabiju i napadom na katarski industrijski grad Ras Laffan, središte energetske industrije.

Doha je kritizirala Izrael zbog “opasnog i neodgovornog” napada na iranska postrojenja u Južnom Parsu i osudila Iran zbog onoga što je nazvala “flagrantnim kršenjem” međunarodnog prava, protjeravši dva visoka iranska diplomata,piše Avaz

Tramp je na društvenim mrežama napisao da je Iran “neopravdano i nepravedno napao dio katarskog postrojenja za ukapljeni prirodni plin”.

– IZRAEL NEĆE VIŠE NAPADATI u vezi s ovim iznimno važnim i vrijednim plinskim poljem Južni Pars, osim ako Iran nepromišljeno ne odluči napasti vrlo nevinu zemlju, u ovom slučaju Katar – u kojem slučaju će Sjedinjene Američke Države, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars – poručio je

Facebook komentari