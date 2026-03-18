Iran prijeti odmazdom zbog ubistva Laridžanija: Lansirani projektili na Izrael, ima mrtvih

Glavni željeznički kolodvor u Tel Avivu Savidor razorenKomandant iranske vojske Amir Hatami najavio je “odlučnu” odmazdu za ubistvo šefa sigurnosti Alija Laridžanija (Larijani), koji je stradao u izraelskom zračnom napadu, prenosi AFP.

– Na prikladnom mjestu i u prikladno vrijeme uslijedit će odlučan odgovor koji će ih odvratiti i natjerati da požale. Odgovorit ćemo zločinačkoj Americi i krvožednom cionističkom režimu – poručio je Hatami u izjavi.

Dodao je kako će smrt Laridžanija i drugih “mučenika” biti osvećena.

U međuvremenu je iranska Revolucionarna garda, koja djeluje neovisno o regularnoj vojsci, objavila da je već lansirala projektile na središnji Izrael “u znak odmazde” za Larijanijevu smrt. Izraelske hitne službe tokom noći su intervenirale zbog raketnih napada na Tel Aviv.

Glavni željeznički kolodvor u Tel Avivu Savidor razoren je nakon što je pogođen iranskom kasetnom municijom.

Dvije osobe su poginule u srijedu rano ujutro u središnjem Izraelu nakon iranskog raketnog napada. Izraelska policija je istovremeno izvijestila da su krhotine projektila iz novog vala napada pale na više lokacija na istom području.

Glasnogovornik policije izjavio je nešto prije 5 sati ujutro po lokalnom vremenu kako su njihove ekipe na terenu.

– Policajci iz telavivskog okruga, pripadnici granične policije i pirotehničari trenutno su angažirani na nekoliko lokacija unutar okruga na koje su pali dijelovi naoružanja – rekao je.

Iz policije su dodali da na tim lokacijama nema dojava o žrtvama te da službenici osiguravaju mjesta udara.

Snimke koje su objavile hitne službe prikazuju krhotine rasute po stambenoj ulici, kao i jedno zapaljeno vozilo.

