Iranska revolucionarna garda odlučna da eliminiše Netanyahua

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da će pojačati napore u praćenju i eventualnom eliminisanju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

U izjavi objavljenoj u nedjelju, koju je prenijela iranska agencija Tasnim, IRGC je naveo da nesigurna sudbina “kriminalnog cionističkog” premijera i mogućnost njegove smrti ili bijega njegove porodice iz okupiranih teritorija dodatno naglašava trenutnu krizu i nestabilnost među cionistima.

Izjava dodaje da je, u znak osvete za krv iranskih radnika koji su stradali u industrijskim kompleksima širom zemlje tokom američko-izraelskih napada, IRGC izveo kombinovane operacije protiv “američko-cionističkih ciljeva na položajima u okupiranim teritorijama i na tri američke baze u regionu tokom 52. vala Operacije “True Promise 4”, uništivši ciljeve s velikom preciznošću i snagom.”

Kako navodi IRGC, “stalni zvuk sirena hitne pomoći i priznanje cionističkih institucija o rastu broja poginulih i povrijeđenih nakon efikasnih iranskih napada, pokazuju dubinu štete nanesene industrijskim sektorima u Tel Avivu.”

Izjava također navodi da su industrijski sektori i centri u kojima se okupljaju američke snage u zračnoj bazi al-Harir zračnoj, kao i u bazama Ali Al Salem i Camp Arifjan, također uništeni moćnim iranskim raketama i dronovima.

Podsjećamo, SAD i izrael pokrenuli su opsežnu vojnu kampanju protiv Irana nakon atentata na vođu Islamske revolucije, ajatollaha Seyeda Alija Khameneija, te nekoliko visokih vojnih komandanata i civila 28. februara.

Napadi su uključivali opsežne vazdušne udare na vojne i civilne ciljeve širom Irana, uz značajne ljudske gubitke i široku štetu na infrastrukturi.

U odgovoru, Iranske oružane snage izvele su operacije odmazde, ciljajući američke i izraelske položaje na okupiranim teritorijama i regionalnim bazama korištenjem talasa raketa i dronova, pišu Vijesti.

