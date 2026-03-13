Vance se protivio napadu na Iran

ako Vance, koji dugo preispituje američke intervencije u inostranstvu, javno brani Trumpovu operaciju u Iranu, dužnosnici Bijele kuće otkrili su da je potpredsjednik izrazio svoje protivljenje uoči napada. Time su potvrdili višemjesečna nagađanja da je Vance daleko oprezniji po pitanju vojne akcije od Trumpa, piše Politico.

Vance je bio “skeptičan”, “zabrinut za uspjeh” i “jednostavno se protivio” ratu protiv Irana, rekao je jedan visoki Trumpov dužnosnik u tekstualnoj poruci. Dužnosniku je zagarantovana anonimnost kako bi mogao otvoreno govoriti o stavovima potpredsjednika.

Drugi visoki Trumpov dužnosnik izjavio je kako je Vanceova uloga “predsjedniku i administraciji pružiti sva gledišta o tome što bi se moglo dogoditi iz mnogo različitih uglova, i on to čini. Ali nakon što je odluka donesena, on je u potpunosti podržava.”

Vanceov dobro poznati skepticizam prema američkom vojnom angažmanu, oblikovan iskustvom služenja u marincima u Iraku, zajedno s njegovim suzdržanijim tonom o uspjesima operacije, potaknuo je nagađanja o razdoru između predsjednika i potpredsjednika.

Ovo nije prvi put da se čini kako se Vanceovi stavovi o američkoj vojnoj akciji razlikuju od Trumpovih. Kada su SAD početkom prošle godine bombardovale Hute, Vance je u navodno tajnom razgovoru na Signalu s drugim dužnosnicima administracije napisao kako “smatra taj potez pogreškom”. To se nadovezuje na dugogodišnji niz javnih izjava koje dokumentiraju zašto nije u interesu SAD-a ići u rat s Iranom.

Novi primjer političkog razilaženja između njih dvojice dolazi u trenutku kada je Trump spomenuo i Vancea i državnog sekretara Marca Rubija – koji je javno više usklađen s predsjednikom po pitanju Irana – kao moguće kandidate za izbore 2028. godine.

Čak je i sam Trump u ponedjeljak spomenuo tu podjelu, ali činilo se da mu ne smeta. Vance “je bio, rekao bih, filozofski malo drugačiji od mene. Mislim da je možda bio manje entuzijastičan oko ulaska u sukob, ali je i dalje bio prilično entuzijastičan”, rekao je Trump novinarima u Mar-a-Lagu, prenosi Index.hr.

Vance nije pojasnio tu “filozofsku” razliku, a njegovi saradnici nisu željeli ulaziti u detalje o njegovom promišljanju vojne akcije.

“Potpredsjednik je meta stalnih curenja informacija sa svih strana od ljudi koji na njega pokušavaju apsorbirati vlastite stavove”, rekla je Vanceova glasnogovornica Taylor Van Kirk.

“Kao rezultat toga, objavljeni su bezbrojni proturječni izvještaji o njegovim stajalištima, što samo pokazuje da mainstream mediji nemaju pojma o čemu govore.” Dodala je: “Potpredsjednik, ponosni član predsjednikovog tima za nacionalnu sigurnost, svoje savjete predsjedniku drži za sebe.”

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je: “Pokušaji da se stvori razdor između predsjednika Trumpa i potpredsjednika Vancea potpuno su pogrešni. Predsjednik sluša mnoštvo mišljenja svog talentovanog tima za nacionalnu sigurnost i na kraju donosi odluke na temelju onoga što je najbolje za našu zemlju i nacionalnu sigurnost. Potpredsjednik Vance ogromna je prednost za predsjednika i cijelu administraciju.”

Osoba upoznata s Vanceovim razmišljanjem, kojoj je zagarantovana anonimnost, rekla je da je potpredsjednik uvidio potrebu za brzim udarom te da bi odgoda mogla uzrokovati američke žrtve zbog mogućeg curenja američkih vojnih planova.

Tokom prve godine drugog Trumpovog mandata, Vance je često bio glas skeptika prema vojnoj akciji. Nakon što su SAD u junu bombardovale iranska nuklearna postrojenja i nakon američkog hapšenja bivšeg venecuelanskog vođe Nicolása Madura, Vance je na društvenim mrežama branio te poteze, ali je istovremeno dao za pravo Amerikancima koji su “s pravom zabrinuti zbog stranog uplitanja”, kako je napisao nakon junskog bombardovanja.

Otkako su napadi započeli, Vance javno podržava predsjednikove vojne ciljeve, ali bez ponavljanja njegovog trijumfalnog jezika, poput Trumpove izjave u srijedu da su “dobili” rat.

“Trump neće uvući Sjedinjene Države u dugotrajni sukob bez kraja na vidiku i bez jasnog cilja”, rekao je Vance za Fox News 2. marta, tvrdeći da će “jednostavan” cilj uništenja iranskih nuklearnih sposobnosti spriječiti SAD da zaglibi kao u Iraku ili Afganistanu,pišu Vijesti

Iako sada glasno podržava napade, Vance ima historiju izražavanja skepticizma prema američkim intervencijama u inostranstvu, posebno u Iranu. Dva dana prije nego što je Trump pokrenuo napade, izjavio je za Washington Post da sebe smatra “skeptikom prema stranim vojnim intervencijama” i da “svi preferiramo diplomatsku opciju”. Dvije godine ranije, kao potpredsjednički kandidat, rekao je u podcastu Tima Dillona kako je “naš interes, mislim, uvelike u tome da ne idemo u rat s Iranom” te da bi to bila “ogromna distrakcija resursa” i “masivan trošak za našu zemlju.”

