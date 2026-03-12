Trump najavio nove napade: “Gledajte što će se danas dogoditi tim poremećenim gadovima

Objava na društvenim mrežama

Svoje stajalište ponovio je u objavi na platformi Truth Social, gdje je napisao da mu je “velika čast” “ubijati ih”, misleći pritom na pripadnike iranskog režima. Američki predsjednik u istoj je objavi kritizirao The New York Times, tvrdeći da američka vojska raspolaže “neusporedivom vatrenom moći, neograničenim streljivom i obiljem vremena”.”U potpunosti uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, no, da čitate propali New York Times, pogrešno biste pomislili da ne pobjeđujemo. Iranska mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo više ne postoji, projektili, dronovi i sve ostalo se desetkuje, a njihovi vođe su zbrisani s lica zemlje. Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i obilje vremena – Gledajte što će se danas dogoditi s tim poremećenim gadovima. Oni ubijaju nevine ljude diljem svijeta već 47 godina, a sada ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kakva je to velika čast!,piše Index

