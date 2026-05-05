Pronađen mrtav šef Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS Boban Kusturić

Nezvanične informacije ukazuju da se radi o samoubistvu. Tijelo je oko 21 sat pronašao Kusturićev prijatelj. Sve je prijavljeno policiji i u toku je uviđaj koji će izvršiti policijski službenici PU Banjaluka i dežurni tužilac OJT Banjaluka, potvrđeno je za ATV.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci RS od 1997. godine do 2005. godine,pišu Vijesti

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu RS kao šef Spasilačke helikopterske jedinice “SAR” – RS. Poslove direktora Helikopterskog servisa RS obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića od strane predsjednika RS.

