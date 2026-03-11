Dok sukobi u Iranu eskaliraju, Putin postaje “mirovni posrednik”…

Već drugi put u sedmici, predsjednici Rusije i Irana su razgovarali telefonom. Dok SAD i Izrael nastavljaju udare na Iran, Vladimir Putin pokušava se predstaviti kao međunarodni mirovni posrednik.

Predsjednik Rusije je 2022. naredio invaziju na Ukrajinu, što je Generalna skupština UN-a osudila kao kršenje Povelje UN-a. Danas Kremlj poziva na “brzu deeskalaciju” u Iranu, dok istovremeno nastavlja rat u Ukrajini, stoji u analizi BBC-a.

Rusija i Iran imaju “Sveobuhvatno strateško partnerstvo”, a predsjednik Rusije je potvrdio “nepokolebljivu podršku” Teheranu. Ipak, to nije obavezujući savez za međusobnu odbranu. Moskva je ponudila posredovanje, čime želi ojačati svoj utjecaj u Zalivu i Bliskom istoku, ali i zadržati dobre odnose s Washingtonom.

U ponedjeljak je predsjednik Rusije, prema Kremlju, iznio ideje za diplomatsko rješenje sukoba, uključujući kontakte s liderima Zaliva i Irana. predsjednik SAD-a je rekao: “(Putin) želi biti od pomoći… Ali mogli biste pomoći više ako završite rat u Ukrajini.”

Iako Kremlj poziva na deeskalaciju, sukob donosi i ekonomske koristi Moskvi. Skok cijena nafte na skoro 120 dolara po barelu značajno jača ruski budžet, dok eventualno ukidanje sankcija od strane SAD-a može dodatno povećati prihode. predsjednik Ukrajine upozorio je da bi to bio “ozbiljan udar” za Kijev, pišu vijesti.

Ruski mediji imaju podijeljena mišljenja. Proruskog pro-Kremlin newspaper optimističan je: “Skupa nafta je razlog (za Zapad) da ukine sankcije.” S druge strane, tabloid newspaper piše: “Predsjednik mira’ je izgubio razum. Car nema odjeću – ili zdravog razuma.”

Facebook komentari