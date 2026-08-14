Region

Velika potraga kod Omiša: Nestala žena tokom požara, navodno je državljanka BiH

32.1K  
Objavljeno prije 6 sati

HGSS je na omiškom području pokrenuo potragu za stranom državljankom koja se udaljila od vozila tokom velikog požara.
Na terenu je trenutno dvadesetak pripadnika HGSS Stanice Split, potvrdio je glasnogovornik HGSS-a za Index.

“Na terenu je trenutno 20-ak članova HGSS-a Split koji pružaju logističku podršku Štabu civilne zaštite i ostalim snagama. Detaljno će se pregledati područje oko vozila iz kojeg se udaljila i nestala strana državljanka”, rekao je glasnogovornik HGSS-a.

Potraga je tako usmjerena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego što se žena udaljila,pišu Vijesti

Index nezvanično saznaje da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine te da su se u automobilu nalazile tri osobe, a jedna od njih teško je povrijeđena.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh