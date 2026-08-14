Velika potraga kod Omiša: Nestala žena tokom požara, navodno je državljanka BiH

HGSS je na omiškom području pokrenuo potragu za stranom državljankom koja se udaljila od vozila tokom velikog požara.

Na terenu je trenutno dvadesetak pripadnika HGSS Stanice Split, potvrdio je glasnogovornik HGSS-a za Index.

“Na terenu je trenutno 20-ak članova HGSS-a Split koji pružaju logističku podršku Štabu civilne zaštite i ostalim snagama. Detaljno će se pregledati područje oko vozila iz kojeg se udaljila i nestala strana državljanka”, rekao je glasnogovornik HGSS-a.

Potraga je tako usmjerena na područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo prije nego što se žena udaljila,pišu Vijesti

Index nezvanično saznaje da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine te da su se u automobilu nalazile tri osobe, a jedna od njih teško je povrijeđena.

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