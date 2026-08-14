Policija privodi demonstrante na deponiji Uborak u Mostaru: Pokušali spriječiti prolazak kamiona s otpadom

Nekoliko stanovnika Mostara blokiralo je od ranih jutarnjih sati ulaz na deponiju Uborak, nakon što je najavljeno ponovno odlaganje otpada na ovoj lokaciji. Na teren je izašla interventna policija, a nekoliko demonstranata je privedeno.Dugoročno rješenje

Protest je počeo oko pet sati ujutro, a građani su pokušali spriječiti prolazak kamiona s otpadom.

– Mi smo ovdje od pet sati. Kamioni su nekoliko puta dolazili, ali smo ih vratili. Sada je došla interventna policija koja želi na silu pustiti kamione – izjavio je Omer Hujdur, predsjednik Građanske inicijative “Jer nas se tiče”.

Iz Štaba Civilne zaštite Grada Mostara jučer je saopćeno da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara otpada na, kako su naveli, tehnički i operativno najadekvatnijem prostoru.

Za tu namjenu uređena je nova privremena površina od 0,6 hektara, koja bi trebala služiti za pretovar otpada dok se ne pronađe dugoročno rješenje za regionalnu deponiju.

Nedovoljna sanacija

Građanska inicijativa “Jer nas se tiče” protivi se ponovnom odlaganju otpada na Uborku, upozoravajući na ekološke i zdravstvene posljedice, kao i na nedovoljnu sanaciju nakon velikih požara koji su u protekla dva mjeseca zahvatili područje deponije,piše Avaz

Na Uborku je nedavno izbio veliki požar zbog kojeg je odlaganje otpada privremeno obustavljeno.

Mještani koji godinama žive u blizini deponije upozoravaju na potencijalne rizike po zdravlje i traže trajno rješenje problema odlaganja otpada u Mostaru.

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