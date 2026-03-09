Erdogan upozorio Iran: Vučete pogrešne poteze

Pozvao je Iran da se uzdrži od poteza koji bi „bacili sjenu na naše hiljadugodišnje susjedske i bratske veze“, naglasivši da Teheran nastavlja poduzimati „izuzetno pogrešne i provokativne korake“ uprkos „iskrenim upozorenjima“ koja dolaze iz Turske.

Njegove izjave, koje prenosi državna novinska agencija Anadolu, uslijedile su nakon što je balistička raketa ispaljena iz Irana ušla u turski zračni prostor prije nego što su je neutralizirali NATO-ovi sistemi protivzračne i proturaketne odbrane u istočnom Mediteranu,pišu Vijesti

Tursko ministarstvo odbrane objavilo je na mreži X da su dijelovi rakete pali na nenaseljeno zemljište u Gaziantepu, na jugu centralne Turske, te da nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Erdoğan je rekao da su turske snage u stanju pripravnosti od početka sukoba i da Turska neprekidno nadzire svoj zračni prostor koristeći F-16 avione, avione za rano upozoravanje iz zraka i tankere za dopunu goriva u letu.

