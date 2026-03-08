Iran zaprijetio Britaniji

IRANSKI veleposlanik u Londonu upozorio je Ujedinjeno Kraljevstvo da bude “vrlo oprezno” s daljnjim uključivanjem u rat, ističući da bi njegova zemlja imala “pravo na samoobranu” ako bi se Britanija izravno pridružila američko-izraelskim napadima. Seyed Ali Mousavi poručio je kako Iran očekuje od britanske i drugih vlada da budu “vrlo obazrivi i vrlo oprezni” u svojim postupcima, prenosi BBC.Upozorenje Britaniji

Ujedinjeno Kraljevstvo je odobrilo Sjedinjenim Američkim Državama korištenje britanskih baza za, kako ministri opisuju, obrambene udare na iranske ciljeve, ali se nije izravno uključilo u napade. Veleposlanik je u intervjuu za emisiju “Sunday with Laura Kuenssberg” rekao kako je “dobro” što Britanija nije “uključena u ovu agresiju”, dodavši kako vjeruje da je britanska vlada naučila lekciju iz invazije na Irak 2003. godine,piše Index

Međutim, Mousavi je bio jasan da će se svaka baza koja se koristi za napade na Iran smatrati “legitimnom metom”. “Ako se postrojenja, imovina ili baze koriste protiv iranskog naroda, smatrat će se legitimnim metama”, izjavio je.

Na pitanje hoće li Iran prestati s napadima na vojne baze izvan Izraela, odgovorio je da iranski odgovor “ovisi o aktivnostima Amerikanaca i izraelskog režima”. “Ako se agresija nastavi, nedvojbeno ćemo se braniti. A ako žele koristiti te vojne baze, iako mi to ne želimo, nema sumnje da ćemo se u skladu s time i braniti”, poručio je Mousavi.

