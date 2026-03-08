Balistički projektil pogodio Izrael. Axios: Amerikanci razmatrali zauzimanje otoka

Ključne informacija:
Eksplozije u središnjem Izraelu, ima ranjenih. Izraelci: Iran ispalio balistički projektil koji je nosio kasetnu bojevu glavu
Axios: Amerikanci razmatrali zauzimanje otoka Hark, strateškog terminala preko kojeg ide oko 90% iranskog izvoza sirove nafte
Izraelska ofenziva na Iran ušla je u novu fazu, u kojoj su meta energetski resursi u Iranu
Pogođeni spremnici goriva u Međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt i neboder u glavnom gradu
Izrael: Gađali smo zapovjednike Iranske revolucionarne garde u Bejrutu
Pogođen hotel u Bejrutu, najmanje četvero mrtvih
Apokaliptične scene u Teheranu, Izrael pogodio skladišta nafte
Ruski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu: Nismo neutralni, nego na strani Irana
Izraelski obavještajci: Ajatolahov sin je živ, ranjen je u napadu
Iranski šef diplomacije: Amerikanci pogodili postrojenje za desalinizaciju. Opskrba vodom poremećena u 30 sela,piše Index
Trump o iranskom vodstvu: Oni su ludi, upotrijebili bi nuklearno oružje. Učinili smo uslugu svijetu
Deveti je dan rata na Bliskom istoku.
