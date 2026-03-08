Balistički projektil pogodio Izrael. Axios: Amerikanci razmatrali zauzimanje otoka

Ključne informacija:

Eksplozije u središnjem Izraelu, ima ranjenih. Izraelci: Iran ispalio balistički projektil koji je nosio kasetnu bojevu glavu

Axios: Amerikanci razmatrali zauzimanje otoka Hark, strateškog terminala preko kojeg ide oko 90% iranskog izvoza sirove nafte

Izraelska ofenziva na Iran ušla je u novu fazu, u kojoj su meta energetski resursi u Iranu

Pogođeni spremnici goriva u Međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt i neboder u glavnom gradu

Izrael: Gađali smo zapovjednike Iranske revolucionarne garde u Bejrutu

Pogođen hotel u Bejrutu, najmanje četvero mrtvih

Apokaliptične scene u Teheranu, Izrael pogodio skladišta nafte

Ruski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu: Nismo neutralni, nego na strani Irana

Izraelski obavještajci: Ajatolahov sin je živ, ranjen je u napadu

Iranski šef diplomacije: Amerikanci pogodili postrojenje za desalinizaciju. Opskrba vodom poremećena u 30 sela,piše Index

Trump o iranskom vodstvu: Oni su ludi, upotrijebili bi nuklearno oružje. Učinili smo uslugu svijetu

