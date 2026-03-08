Svijet

“Pratimo kretanje američkog nosača aviona, spremni smo da reagujemo”

23.2K  
Objavljeno prije 2 sata

Komandant Vazduhoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, brigadni general Madžid Musavi, izjavio je danas, 8. Marta da Iran pažljivo prati izvještaje o dolasku američkog nosača aviona “Džerald R. Ford” u region i upozorio da su iranske snage spremne da reaguju ukoliko se brod približi regionalnim vodama.

Musavi je, kako prenosi iranska televizija Press TV, rekao da iranske snage pomno nadgledaju situaciju nakon informacija da bi američki nosač aviona mogao biti upućen ka Bliskom istoku.

“Kažu da nosač aviona ‘Džerald R. Ford’ dolazi u region. Čekamo da stignu do određenog perimetra”, naveo je on.

“USS Džerald R. Ford” je vodeći brod nove klase nosača aviona američke mornarice i smatra se jednim od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svijetu.

Iranski zvaničnici su u više navrata upozoravali da će svako neprijateljsko vojno prisustvo u blizini granica Irana biti pažljivo praćeno i da bi moglo izazvati reakciju iranskih odbrambenih snaga.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh