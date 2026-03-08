“Pratimo kretanje američkog nosača aviona, spremni smo da reagujemo”

Musavi je, kako prenosi iranska televizija Press TV, rekao da iranske snage pomno nadgledaju situaciju nakon informacija da bi američki nosač aviona mogao biti upućen ka Bliskom istoku.

“Kažu da nosač aviona ‘Džerald R. Ford’ dolazi u region. Čekamo da stignu do određenog perimetra”, naveo je on.

“USS Džerald R. Ford” je vodeći brod nove klase nosača aviona američke mornarice i smatra se jednim od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svijetu.

Iranski zvaničnici su u više navrata upozoravali da će svako neprijateljsko vojno prisustvo u blizini granica Irana biti pažljivo praćeno i da bi moglo izazvati reakciju iranskih odbrambenih snaga.

