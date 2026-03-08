Problemi s pitkom vodom: Napadnuto postrojenje bez kojeg Bahrein ne može preživjeti

U Bahreinu je izvršen napad na postrojenje za desalinizaciju vode, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Prema zvaničnim informacijama, objekt je pogođen dronom kamikazom, pri čemu je pričinjena materijalna šteta. Iako još uvijek nije potvrđeno ko je odgovoran, izvještaji ukazuju na moguću umiješanost Irana.Napad je izazvao zabrinutost zbog sigurnosti ključne infrastrukture, s obzirom na to da postrojenja za desalinizaciju predstavljaju osnovu snabdijevanja pitkom vodom u zemlji. Hotel i bolnice u Bahreinu oslanjaju se na ovakve objekte za snabdijevanje, pa bi eventualna oštećenja mogla uticati na civilno stanovništvo,piše Avaz

Analitičari ističu da su postrojenja ovog tipa smještena uz obalu i da ih je teško u potpunosti zaštititi od preciznih udara dronova, što ih čini strateški ranjivim. Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regiji, nakon niza sukoba i vojnih aktivnosti u Perzijskom zaljevu.

Nadležni organi u Bahreinu najavili su nastavak istrage i pojačane mjere zaštite vitalne infrastrukture kako bi spriječili slične napade u budućnosti.

