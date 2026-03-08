Svijet

Tramp o napadu na školu u kojem je stradalo 168 djece: “Na osnovu onoga što sam vidio, to je uradio Iran”

Objavljeno prije 40 minuta

Opisao je iransku municiju kao “veoma nepreciznu”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp danas je okrivio Iran za napad na osnovnu školu na jugu Irana u kojem je poginulo najmanje 168 djece i 14 nastavnika, iako analize CNN-a, drugih medija i stručnjaka sugeriraju da je za napad vjerovatno odgovorna američka vojska.Na osnovu onoga što sam vidio, to je uradio Iran – rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, prenosi CNN.

Tramp je dalje opisao iransku municiju kao “veoma nepreciznu”.

Američki ministar odbrane Pit Hegset također je okrivio Iran, rekavši novinarima: “Jedina strana koja gađa civile je Iran.”

Bijela kuća ranije nije isključila mogućnost da su američki vojnici izveli taj napad.

CNN je ranije izvijestio da satelitski snimci, geolocirani video-snimci, javne izjave američkih zvaničnika i procjene stručnjaka za municiju ukazuju na to da je osnovna škola “Šadžare Tajiba” u Minabu pogođena 28. februara, otprilike u isto vrijeme kada se desio i napad koji su američke snage vjerovatno izvele na susjednu pomorsku bazu Iranske revolucionarne garde,piše Avaz


