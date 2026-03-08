Tramp o napadu na školu u kojem je stradalo 168 djece: “Na osnovu onoga što sam vidio, to je uradio Iran”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp danas je okrivio Iran za napad na osnovnu školu na jugu Irana u kojem je poginulo najmanje 168 djece i 14 nastavnika, iako analize CNN-a, drugih medija i stručnjaka sugeriraju da je za napad vjerovatno odgovorna američka vojska.Na osnovu onoga što sam vidio, to je uradio Iran – rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, prenosi CNN.

Tramp je dalje opisao iransku municiju kao “veoma nepreciznu”.

Američki ministar odbrane Pit Hegset također je okrivio Iran, rekavši novinarima: “Jedina strana koja gađa civile je Iran.”

Bijela kuća ranije nije isključila mogućnost da su američki vojnici izveli taj napad.

CNN je ranije izvijestio da satelitski snimci, geolocirani video-snimci, javne izjave američkih zvaničnika i procjene stručnjaka za municiju ukazuju na to da je osnovna škola “Šadžare Tajiba” u Minabu pogođena 28. februara, otprilike u isto vrijeme kada se desio i napad koji su američke snage vjerovatno izvele na susjednu pomorsku bazu Iranske revolucionarne garde,piše Avaz

