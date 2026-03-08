Koliko je ozbiljna Džekina povreda? Muslić i Barbarez čekaju dijagnozu

Iskusni napadač i kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine osjetio je bol u leđima već nakon prvog duela na utakmici ali je stisnuo zube. Ipak, povreda ga je spriječila da završi utakmicu, što je odmah upalilo alarm u stručnom štabu kluba iz Gelsenkirchena.

Medicinski tim kluba trenutno sprovodi detaljne pretrage kako bi se utvrdio tačan stepen oštećenja tkiva. Prve prognoze su oprezne, a navijači s nestrpljenjem očekuju zvanično saopštenje o tome da li je riječ o lakšem istegnuću ili nešto ozbiljnijoj povredi koja bi ga mogla nešto duže udaljiti sa terena,pišu Vijesti

Prve prognoze govore da povreda nije ozbiljnije prirode, ali u Schalkeu ne žele rizikovati i kako tvrdi Bild, obavit će veći broj dodatnih pretraga da bi bili sigurni da Džeko ne rizikuje igranjem da pogorša svoje stanje.

Osim klupskih obaveza, ova situacija izaziva veliku zabrinutost i u taboru reprezentacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na važnost predstojećih utakmica, selektor Sergej Barbarez i navijači se nadaju da povreda nije ozbiljnije prirode te da će “Dijamant” biti spreman za nacionalne izazove koji slijede.

Konačna dijagnoza bit će poznata u narednim danima nakon što se obave svi potrebni skeniranja i ljekarski pregledi. Do tada, u Schalkeu vlada zatišje dok se svi nadaju najboljem mogućem ishodu za svog najboljeg strijelca i najzvučnije ime u svlačionici.

