Paklena noć u Teheranu: Izraelski napadi zapalili rafinerije

Tokom noći izraelski napadi pogodili su naftne rafinerije u Teheranu, a u nebo su se digli veliki oblaci dima.Jedan stanovnik rekao je za BBC: „Bilo je kao da se noć pretvorila u dan.“

Plamen se proširio i na obližnji Koohsar Boulevard, gdje je jedan svjedok rekao da vatra zahvata kuće i prodavnice.

Izrael je pokrenuo novi val napada na infrastrukturu širom Irana, saopćila je njegova vojska rano u nedjelju.

„Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule su val udara usmjerenih na vojnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima širom Irana“, navodi se u saopćenju izraelske vojske,pišu Vijesti

