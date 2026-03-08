Drama u Oslu: Snažna eksplozija kod Ambasade SAD, policija blokirala područje

Snažna eksplozija odjeknula je kod Ambasade SAD u Oslu u noći između subote i nedjelje. Građani navode da se snažna detonacija čula u zapadnom dijelu glavnog grada Norveške, nakon čega je na mjesto događaja upućen veliki broj policijskih ekipa.Eksplozija se dogodila oko jedan sat iza ponoći, a za sada nije poznato šta je tačno izazvalo detonaciju niti ko bi mogao biti odgovoran, saopćila je policijska uprava Osla.

Policija je u kontaktu s ambasadom i nema izvještaja o povrijeđenima – navodi se u saopćenju,piše Avaz

Očevici su norveškom dnevniku Verdens Gang izjavili da se iz područja oko kompleksa ambasade mogao vidjeti dim.

Iz Ambasade za sada nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

