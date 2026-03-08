Američki vojnici nosili kovčege s tijelima poginulih vojnika, Trump salutirao

Noseći bijelu kapu s natpisom “SAD”, predsjednik je salutirao dok su prolazili kovčezi prekriveni američkom zastavom.Ovo je dostojanstven obred tokom kojeg se posmrtni ostaci jedan po jedan istovaruju iz vojnog transportnog aviona i utovaruju u pogrebno vozilo pod budnim okom prisutnih zvaničnika, koji ostaju nepomični i tihiAmerička vojska koristi posebnu terminologiju, nazivajući to “svečanim prenosom” umjesto “ceremonijom”. Osim vojne formalnosti, to je i trenutak dubokih emocija za prisutne porodice. Trump se s njima nakratko i sastao.

Šestorica vojnika poginula su dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Bili su rezervisti raspoređeni u Kuvajtu, u sklopu 103. komandnog štaba za podršku, kojem je inače sjedište u Des Moinesu u Iowi,pišu Vijesti

