Ove godine planirana posjeta: Veliki imam Al Azhar Ahmed Al-Tajeb stiže u BiH

Za ovu godinu planiran je dolazak u Bosnu i Hercegovinu velikog imama Al Azhara Ahmeda Al-Tajeba (Al-Tayeb), koji će doći i kao državnik a ne samo kao vjerski lider, potvrđeno je za „Dnevni avaz“ u Ambasadi Egipta u BiH. Posjeta je za BiH od velikog značaja, imajući u vidu da je veliki imam jedna od najvažnijih ličnosti u strukturi vlasti Egipta te je istovremeno najveći vjerski autoritet u sunitskom islamu.

– Iskreno se nadamo da će veliki imam Al-Azhara ove godine boraviti u zvaničnoj posjeti Sarajevu. Kao što vam je poznato, njegova posjeta Bosni i Hercegovini bila je planirana za novembar 2024. godine, ali je, nažalost, u posljednjem trenutku odgođena zbog hitne porodične situacije. Njegova planirana posjeta ove godine predstavljat će vjerovatno najviši nivo zvanične posjete egipatskog dostojanstvenika Bosni i Hercegovini od sticanja njene nezavisnosti, te će nesumnjivo doprinijeti jačanju našeg bilateralnog partnerstva i kulturnih odnosa – kazao je za „Dnevni avaz“ ambasador Egipta u BiH Valid Hagag (Walid Haggag).

Prema njegovim riječima, posjeta velikog imama Bosni i Hercegovini u ovom trenutku imat će poseban značaj, imajući u vidu njegov ugled i istaknutu ulogu kao najvišeg vjerskog autoriteta u muslimanskom svijetu; centralnu ulogu institucije Al-Azhar u islamskom pravu i obrazovanju, kao i važnost njegove poruke mira, tolerancije i razumijevanja, dijaloga, međureligijskog sklada i suživota među svim vjerama.

