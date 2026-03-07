BiH

Prema najavama organizatora, skup podrške trebao je biti održan 7. marta od 13 do 15 sati, a šetnja je planirana na relaciji Sebilj – Vječna vatra

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zabranilo je mirnu protestnu šetnju u znak podrške nevinoj djeci i narodu Irana, koja je bila planirana za sutra u Sarajevu.

Prema najavama organizatora, skup podrške trebao je biti održan 7. marta od 13 do 15 sati, a šetnja je planirana na relaciji Sebilj – Vječna vatra.

Organizatori su saopćili da je mirna šetnja zabranjena zbog sigurnosnih razloga.

– Informisani smo da je javni skup podrške ubijenoj djeci i civilima u Iranu zabranjen od strane policije zbog sigurnosnih rizika – naveli su organizatori.


