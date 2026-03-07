Video / Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran, eksplozije odjekuju gradom

U Teheranu su ponovno odjeknule eksplozije nakon što je Izrael pokrenuo novi val napada na iransku prijestolnicu.

Izraelska vojska objavila je na Telegramu da je započela “opsežan val udara na infrastrukturu terorističkog režima u Teheranu”.

Novinari BBC Persian izvijestili su da su se eksplozije ponovno čule u gradu.

Jedna mlada stanovnica Teherana rekla je da se napadi ponavljaju gotovo svakodnevno.

– Svako nekoliko sati ponovno dolaze napadi, gotovo svaki dan – rekla je.

