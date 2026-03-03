Tramp o napadu na Iran: “Neko me pitao kako bih to ocijenio od 0 do 10, dao bih 12 do 15”

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je pohvalio američku vojnu operaciju protiv Irana, rekavši da bi joj dao iznimno visoku ocjenu.

Tokom okruglog stola o univerzitetskom sportu u Bijeloj kući, Trump je rekao da bi uspjeh operacije ocijenio iznad maksimalne ocjene.

– Neko me pitao kako bih to ocijenio od 0 do 10. Dao bih 12 do 15 – rekao je.

Sličnu procjenu iznio je i ranije ove sedmice, tvrdeći da bi operaciju protiv Irana ocijenio s “oko 15” na ljestvici do 10.

Ponovio je tvrdnje da su iranske vojne sposobnosti ozbiljno oslabljene.

– Njihova vojska je gotova, njihova mornarica je gotova, njihove komunikacije su nestale, njihovi vođe su nestali. Već su izgubili dvije generacije vodstva, sada su na trećoj – rekao je.

Dodao je da je iranska ratna avijacija potpuno uništena.

– Imaju 32 broda, svih 32 su na dnu oceana – rekao je Trump.

Na kraju je ustvrdio da su Sjedinjene Države sada “poštovanije nego ikad prije”.

Facebook komentari