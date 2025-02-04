BBC analiza otkrila: Iranska škola u kojoj su ubijena djeca namjerno gađana više puta

Detaljna analiza satelitskih snimaka i autentičnih videozapisa, koju je sproveo britanski BBC, otkrila je zastrašujuće razmjere višestrukih udara na osnovnu školu na jugu IranaTragovi razaranja i krateri nedvosmisleno upućuju na to da je obrazovna ustanova u gradu Minabu, u kojoj je prema navodima iranskih vlasti ubijeno 168 osoba, planski pogođena nekoliko puta. Kompleks osnovne škole nalazi se u neposrednoj blizini vojne baze moćnog Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), od koje je odvojen samo zidom, što dodatno komplikuje nezavisnu istragu o stvarnim metama ovog razornog napada.

Iako iranski zvaničnici za ovaj masakr direktno krive Sjedinjene Američke Države i Izrael, nijedna strana do sada nije preuzela odgovornost. Izraelska vojska je saopštila da nema saznanja o bilo kakvim operacijama na tom području, dok je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio da Washington još uvijek detaljno istražuje incident, naglasivši da američke snage nikada ne ciljaju civilne objekte. Nezavisnu provjeru ovih tvrdnji na samom terenu drastično otežava potpuni prekid interneta koji su uvele iranske vlasti.

Stravični prizori neposredno nakon napada, čiju je autentičnost BBC potvrdio, prikazuju opštu paniku dok očajne porodice pretražuju ruševine. Na snimcima se vide stubovi gustog crnog dima koji se dižu iznad školske zgrade, a spasilački timovi su među betonskim ostacima, okrvavljenim ruksacima i dječjim knjigama pronalazili tijela žrtava. Koliko je napad bio brutalan svjedoče i zračni snimci nastali tri dana kasnije, a koji prikazuju uredno poredane redove sa najmanje stotinu svježe iskopanih grobova.

Satelitske fotografije koje je zabilježio Planet Labs otkrivaju razaranja nevjerovatnih razmjera. Analitičari su identifikovali najmanje pet objekata sa dubokim kraterima, što prema riječima vojnog stručnjaka N. R. Jenzen-Jonesa ukazuje na višestruke, gotovo istovremene udare,piše N1

Stručnjaci iz kompanije McKenzie Intelligence Services smatraju da specifična oštećenja u prizemlju dvospratne školske zgrade sugerišu upotrebu specijalizovane municije dizajnirane za prodiranje u dublje, podzemne nivoe.

Iako se na društvenim mrežama pojavila teorija da je tragediju izazvala neispravna iranska raketa, zapadni vojni analitičari su tu mogućnost u potpunosti odbacili, navodeći da oštećenja ovakvog obima ne odgovaraju bojevim glavama iranskih projektila zemlja-zrak.

