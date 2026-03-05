Iranske rakete pogodile aerodrom u Azerbejdžanu

Prema izvještajima, iranske rakete pogodile su aerodrom u Nahčivanu, Azerbejdžan.
Video snimci koji su podijeljeni na internetu pokazuju da je zgrada aerodroma pogođena dijelovima rakete, prenosi News.Az.
Prijavljeni incident dolazi u trenutku kada su tenzije u regionu i dalje visoke nakon nedavnih vojnih operacija protiv Irana, koje su izazvale odmazdu raketnim lansiranjima i povećale strahove od šire regionalne konfrontacije.
Nahčivan, azerbejdžanska enklava koja graniči s Iranom, Turskom i Armenijom, zauzima strateški osjetljiv položaj na Južnom Kavkazu.
Zvanična izjava vlasti Azerbejdžana još uvijek nije objavljena, pišu Vijesti.ba.