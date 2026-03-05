Svijet

Iranske rakete pogodile aerodrom u Azerbejdžanu

11.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Prema izvještajima, iranske rakete pogodile su aerodrom u Nahčivanu, Azerbejdžan.

Prema izvještajima, iranske rakete pogodile su aerodrom u Nahčivanu, Azerbejdžan.

Video snimci koji su podijeljeni na internetu pokazuju da je zgrada aerodroma pogođena dijelovima rakete, prenosi News.Az.

Prijavljeni incident dolazi u trenutku kada su tenzije u regionu i dalje visoke nakon nedavnih vojnih operacija protiv Irana, koje su izazvale odmazdu raketnim lansiranjima i povećale strahove od šire regionalne konfrontacije.

Nahčivan, azerbejdžanska enklava koja graniči s Iranom, Turskom i Armenijom, zauzima strateški osjetljiv položaj na Južnom Kavkazu.

Zvanična izjava vlasti Azerbejdžana još uvijek nije objavljena, pišu Vijesti.ba.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh