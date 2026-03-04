U avionu za Srbiju evakuisani i putnici iz BiH

Među 67 putnika, državljana Srbije, u avionu Air Serbie koji su evakuisani u Beograd iz Šarm el Šeika bilo ih je i iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona.

Saopštilo je to Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Kako prenosi Nova.rs, bilo je i građana Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji su evakuisani iz Izraela.

Državni sekretar u ministarstvu vanjskih poslova Damjan Jović istakao je da je obaveza države da brine o svojim građanima u svim okolnostima, kako u dobru tako i u zlu i da je upravo to razlog organizovanja evakuacionog leta za građane koji su se zatekli na ratom zahvaćenim područjima, navelo je ministarstvo u saopštenju.

Prema njegovim rečima, iako je riječ o humanitarnom pitanju, ovim gestom Srbija šalje poruku da teži najboljim i najbližim odnosima ispunjenim solidarnošću sa susjednim državama.

Facebook komentari