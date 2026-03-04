Poljska: Rat na Bliskom istoku može odgoditi američku pomoć Ukrajini…

Produženi sukob na Bliskom istoku bi mogao poremetiti dostavu američkih sustava za protuzračnu odbranu i drugog naoružanja za europske zemlje, uključujući Ukrajinu, kazao je poljski ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz u utorak.

– Ako (sukob) potraje duže od tri do četiri tjedana o kojima je Trump govorio jučer, onda se pojavljuju određeni rizici za slanje opreme nama, Europi i prije svega Ukrajini, rekao je na tiskovnoj konferenciji u slovačkom glavnom gradu Bratislavi dok se američko-izraelski napadi na Iran nastavljaju.

Rekao je da će postojati “rizik za pošiljke” ako se sustavi protuzračne odbrane nastave koristiti trenutačnim tempom.

Trump je u jednom intervjuu rekao je da bi rat mogao trajati četiri tjedna, u drugom pet.

Također, ranije u utorak rekao je da američka vojska ima dovoljno zaliha oružja koje joj omogućuju da vodi ratove zauvijek, pišu Vijesti.

U objavi koja se preko noći pojavila na društvenim mrežama Trump je napisao da postoji “gotovo neograničena zaliha” američkog streljiva i da se “ratovi mogu voditi zauvijek, i to vrlo uspješno uz korištenje samo tih zaliha.”

Facebook komentari