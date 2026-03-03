Jednom znaku od 11. marta počinje kiša para, Rakovi rješavaju probleme: Jupiter kreće direktno i svi ćemo to osjetiti

Jeste li ikada imali osjećaj kao da ste dugo bili “na pauzi”, kao da je sve u vašem životu stalo, a onda se odjednom otkočilo i nakon perioda stagnacije počelo da se ubrzava i ide nabolje?

Ljubitelji astrologije često nas podsećaju da je ono što obično nazivamo srećnim periodom zapravo povezano s kretanjem Jupitera, planete sreće i ekspanzije, koja se sada vraća u direktan hod.

Nakon četiri mjeseca retrogradnog Jupitera, on ponovo kreće direktno od 11. marta, i to u znaku Blizanaca, gdje će se zadržati do 1. juna 2016, kada prelazi u polje Raka.

U astrologiji, Jupiter je poznat kao planeta sreće, ekspanzije, rasta i blagostanja, koja donosi radost i prilike.

Ukoliko vjerujete da bi direktni Jupiter u Blizancima mogao da vam donese sreću, značit će vam prognoza astrologa da će on posebno ojačati učenje, deljenje ideja i ostvarivanje veza i kontakata.

Konačno bi mogla da nestane maglina koja nas je spriječavala da vidimo neke stvari objektivno, a očekuje se i nalet kreativnosti, strasti, zadovoljstva, romantike… A šta to tačno znači za svaki znak Zodijaka?

Ovan

Ovnovi konačno dobijaju jasnoću nakon mjeseci neodlučnosti, pa je komunikacija lakša, važne razgovore završavate uspješno, a mreža kontakata i male poslovne prilike mogu da donesu velike preokrete.

Bik

Finansije se aktiviraju i stabilizuju jer novac koji je “zapeo” sada može da se pokrene, a otvaraju se novi načini zarade ili mudriji pristupi poslu.

Blizanci

Za Blizance je ovaj tranzit period novog početka: jasnije vizije o sebi, veće vidljivosti i novih prilika kroz komunikaciju, društvene mreže ili projekte.

Rak

Rakovi dobijaju šansu da oslobode stare emocionalne blokade. Unutrašnje razumijevanje i mir rastu, dok se potencijalno otvaraju i skriveni, ali stabilni putevi ka napretku.

Lav

Lavovi ulaze u period socijalnog rasta i jačanja samopouzdanja. Stara poznanstva se obnavljaju, a nove veze mogu da otvore vrata ka vidljivosti ili poslovnom rastu.

Djevica

Djevicama Jupiter u direktnom hodu donosi proboj u karijeri, pa stižu priznanja, veće odgovornosti ili ponude koje prepoznaju vašu ekspertizu.

Vaga

Vage mogu da očekuju ekspanziju kroz putovanja, učenje ili duhovne teme. Dokumenta i planovi koji su čekali sada kreću napred, a vaša perspektiva se širi.

Škorpija

Škorpije će iskusiti stabilizaciju finansija i emocionalnu jasnoću, stara nesigurnost može se razjasniti, a vaša intuicija jača.

Strijelac

Za Strijelčeve je fokus na vezama i partnerstvima, nesigurnosti se razrješavaju, a odnosi postaju jasniji i stabilniji.

Jarac

Jarčevi će osetiti unapređenje u karijeri i svakodnevnim navikama, organizacija. Rutina i zdravlje postaju produktivniji, a komunikacija stabilnija.

Vodolija

Vodolije dobijaju talas kreativnosti i strasti, pa je izražavanje emocija i svojih stavova lakše, a ljubav i zabava ulaze u fokus uz talas pozitivne energije.

Ribe

Ribama nastupa harmonija kada je riječ o pitanjima doma i emocija. Komunikacija u porodici se poboljšava, a unutrašnja stabilnost raste nakon perioda nervoze, piše glossy.

