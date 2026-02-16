Vitkof: Trampa zanima zbog čega Iran nije kapitulirao pred SAD

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je da je američki predsjednik Donald (Tramp) Trump znatiželjan i pokušava razumjeti zbog čega Iran nije popustio uprkos sve snažnijem pritisku iz Vašingtona (Washingtona).

Govoreći za Fox News, Vitkof je naveo da se Tramp pita zašto Teheran nije odustao, iako je američka mornarica pojačala prisustvo u regionu.

– Predsjednik mi je to jutros postavio kao pitanje. Ne bih rekao da je frustriran, ali svakako želi razumjeti situaciju. Svjestan je da postoje brojne opcije, ali ga zanima zašto Iran nije kapitulirao – kazao je Vitkof.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države očekuju da Iran jasno i zvanično poruči da nema namjeru razvijati nuklearno oružje te da to potvrdi konkretnim potezima.

Ove izjave dolaze u trenutku kada su pregovori između SAD-a i Irana zapeli nakon dvije runde razgovora. Glavne prepreke ostaju nivo obogaćivanja uranija, iranski balistički program i obim eventualnog ublažavanja sankcija.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su strane postigle saglasnost o osnovnim principima, dok je Bijela kuća poručila da i dalje postoje ozbiljna neslaganja.

Američki zvaničnici očekuju da Iran uskoro dostavi pisani prijedlog, dok je Aragči najavio da će Teheran u narednim danima predstaviti nacrt svog kontraprijedloga.

