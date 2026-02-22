Bivša djevojka Ronalda: Nudili su mi veliku količinu novca da izmišljam negativne priče o njemu

Jedna od žena s kojom je ranije bio u kratkoj vezi jeste britanska glumica i voditeljica Gemma Atkinson. Ona je sada govorila o periodu nakon njihovog raskida i pritiscima kojima je bila izložena.

Atkinson, koja je s Ronaldom bila u vezi 2007. godine, tvrdi da su joj nakon prekida nuđene velike svote novca kako bi u medijima iznosila negativne priče o portugalskoj zvijezdi.

„Kada smo raskinuli, nudili su mi zaista veliku količinu novca da izmišljam negativne priče o njemu. To nisam željela jer nisam imala apsolutno ništa loše da kažem. Ne vidim zašto bih nekome uništavala reputaciju zbog novca“, izjavila je Atkinson gostujući na radiju Key 103.

Naglasila je da je Ronaldo tokom njihove veze bio korektan i profesionalan.

„Imali su već spremne naslove, trebalo je samo da popunim praznine. Pitali su me razne stvari, nudili scenarije, praktično tražili da potvrdim izmišljotine. Rekla sam im da nema šanse. Nisam željela da prodajem tuđu privatnost, a ni sopstvenu savjest.“Umjesto da prihvati ponudu tabloida, odlučila je posvetiti se karijeri. Nastavila je raditi na televiziji i u serijama, a danas je aktivna i na društvenim mrežama, gdje često govori o mentalnom zdravlju i pritisku javnosti,pišu N1

S Ronaldom više nema kontakt, ali o njemu i dalje govori s uvažavanjem.

„Ljudi me i danas pitaju za njega. Moj odgovor je uvijek isti – bio je pristojan, ljubazan i profesionalan. Takva osoba ne zaslužuje da joj se život ruši zbog klikova i naslova.“

Dodala je i:

„Bio je pravi džentlmen, vrlo kulturan i pun poštovanja. Tabloidi su bili spremni na sve samo da dobiju ‘priču’, ali sam ostala dosljedna sebi.“

Britanska glumica ističe da je tada prvi put postala svjesna koliko daleko mediji mogu otići kada je riječ o slavnim osobama.

