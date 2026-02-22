Tramp ponovo o Grenlandu: Poslaćemo sjajan bolnički brod

Ključne činjenice o najnovijem potezu SAD:

Tramp najavio slanje bolničkog broda na Grenland

Odluka objavljena tokom večere sa republikanskim guvernerima

Hitna medicinska evakuacija sa američke podmornice kod Nuka

Razgovori Grenlanda, Danske i SAD održani krajem prošlog mjeseca

Trampova objava pred republikanskim guvernerima

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland Tramp je objavio na društvenim mrežama neposredno prije večere, koju je organizovao za republikanske guvernere u Bijeloj kući, gdje je sjedio pored Lendrija i razgovarao sa njim, prenosi danas Rojters.”U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane, Džefom Lendrijem, poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je”, rekao je Tramp.

Hitna evakuacija sa američke podmornice kod Nuka

Trampova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je danska Zajednička arktička komanda saopštila da je evakuisala člana posade kojem je bila potrebna hitna medicinska pomoć sa američke podmornice u vodama Grenlanda, sedam nautičkih milja od glavnog grada Grenlanda, Nuka.

Grenland, Danska i SAD su krajem prošlog mjeseca održali razgovore kako bi rješile situaciju nakon višemjesečnih tenzija unutar NATO. Danski kralj Frederik je prošle sedmice posjetio Grenland po drugi put za godinu dana, pokušavajući da pokaže jedinstvo sa tom teritorijom uprkos Trampovim naporima da kupi ostrvo, prenosi Tanjug.

