Koliko treba novca za večeru u restoranu? BiH skoro najjeftinija u Evropi!

Ferry GoGo proveo je istraživanje i sastavio listu evropskih zemalja – od najskupljih do najpovoljnijih – na osnovu prosječne cijene večere u tri slijeda za dvije osobe, bez pića, u restoranu srednje kategorije, piše nova.rs.

Na listi najjeftinijih nalaze se Sjeverna Makedonija s prosječnom cijenom od 24,38 eura i Moldavija sa 30,32 eura, što potvrđuje da je ovaj dio Evrope posebno privlačan za one koji žele uživati u obroku po pristupačnoj cijeni.

Na suprotnom kraju liste, gdje večera u restoranu zahtijeva znatno veći budžet, nalazi se Švicarska. Prosječna cijena večere u tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije tamo iznosi 107,24 eura,pišu Vijesti

Danska zauzima drugo mjesto po visini cijena, dok je Luksemburg treći.

Najpovoljnije zemlje u Evropi za večeru u restoranu:

Sjeverna Makedonija – 24,38 eura

Moldavija – 30,32 eura

Bosna i Hercegovina – 30,75 eura

Srbija – 38,34 eura

Najskuplje zemlje u Evropi za večeru u restoranu:

Švicarska – 107,24 eura

Danska – 93,69 eura

Luksemburg – 90,00 eura

Norveška – 89,86 eura

