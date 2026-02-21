Trump odbijen: Araghchi vratio kovertu sa američkim prijedlozima pošiljaocu

Prema riječima dva izraelska dužnosnika za Reuters, Izrael smatra da su razlike između Teherana i Washingtona “nepremostive” te da je mogućnost brze vojne eskalacije velika.

Izraelska vlada se navodno priprema za moguću zajedničku vojnu akciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali konačna odluka još nije donesena.

Dva kruga pregovora između Irana i SAD-a zastala su zbog sporova oko obogaćivanja uranija , raketnog programa i ublažavanja sankcija.

Nakon razgovora u Ženevi u utorak, Aragchi je rekao da su se strane dogovorile o “vodećim načelima”, dok je Bijela kuća rekla da među stranama još uvijek postoji distanca.

Američki dužnosnik rekao je da se očekuje da će Iran podnijeti pisani prijedlog u narednim danima, dok je Aragchi u petak rekao da bi nacrt protuprijedloga mogao biti spreman u roku od nekoliko dana.

