BiH

Sladić objavio kakvo nas vrijeme očekuje

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Objavljeno prije 1 sat

Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić oglasio se i najavio kakvo nas vrijeme očekuje u danima pred nama.

Prema njegovim prognozama, početkom druge dekade novembra izgledno je da ćemo biti pod utjecajem izraženijeg južnog visinskog strujanja na prednjoj strani prostranog poremećaja u zapadnom Sredozemlju.

To će, navodi Sladić, usloviti porast temperatura zraka u Bosni i Hercegovini.

– Natprosječno topao period zamijenit će dosadašnji hladniji, s dnevnim vrijednostima temperatura zraka u većini zemlje iznad 15 °C, a na sjeveroistoku Bosne lokalno do 21 °C gdje prognoziramo više sunčanih intervala, navodi Sladić i zaključuje:

– Uz ovakvu postavku idu i češće padavine na području Hercegovine,pišu Vijesti


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