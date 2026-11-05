Sladić objavio kakvo nas vrijeme očekuje

Prema njegovim prognozama, početkom druge dekade novembra izgledno je da ćemo biti pod utjecajem izraženijeg južnog visinskog strujanja na prednjoj strani prostranog poremećaja u zapadnom Sredozemlju.

To će, navodi Sladić, usloviti porast temperatura zraka u Bosni i Hercegovini.

– Natprosječno topao period zamijenit će dosadašnji hladniji, s dnevnim vrijednostima temperatura zraka u većini zemlje iznad 15 °C, a na sjeveroistoku Bosne lokalno do 21 °C gdje prognoziramo više sunčanih intervala, navodi Sladić i zaključuje:

– Uz ovakvu postavku idu i češće padavine na području Hercegovine,pišu Vijesti

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