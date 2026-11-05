Stiže vikend s dosta sunca

U petak, 6. novembra, na jugu i jugozapadu zemlje preovladavat će sunčano vrijeme. U ostatku Bosne i Hercegovine bit će pretežno oblačno, uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 5 stepeni, na jugu do 8, dok će dnevne iznositi od 6 do 12, a na jugu do 18 stepeni,pišu Vijesti

U subotu, 7. novembra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla ili niska naoblaka. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 5 stepeni, na jugu do 8, dok će dnevna iznositi od 7 do 12, a na jugu do 18 stepeni.

U nedjelju, 8. novembra, preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Krajem dana i tokom noći očekuje se porast naoblake, što može donijeti kišu u Krajini i ponegdje na jugu Hercegovine.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 5 stepeni, na jugu do 9, dok će dnevne iznositi od 10 do 15, a na jugu do 18 stepeni.

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