Jeleni Karleuši otkazan nastup i u Švedskoj

Karleuša je trebalo da nastupi u hotelu “Jacy’z” u Geteborgu, 6. novembra, ali do toga neće doći.

Iako se danima spekulisalo o tome na društvenim mrežama, sinoć je stigla i zvanična potvrda.

Na sajtu pomenutog hotela jasno stoji da je nastup otkazan, ali razlog nije naveden.

“Događaj je otkazan. Za dodatna pitanja obratite se organizatoru. Svi kupci ulaznica biće uskoro kontaktirani i novac će im biti vraćen”, piše uz informaciju o otkazanom nastupu.

Podsjetimo, samo nekoliko dana Karleuši je otkazan nastup u jednom klubu u Essenu.

“Poštovani gosti, ovim putem vas obavještavamo da se nastup Jelena Karleuše, planiran za 31.10.2026. u Teatro klubu Essen, neće se održati. Ovu odluku donijeli smo nakon ozbiljnog razmatranja njenih javnih izjava i stavova povodom aktuelne političke situacije u Srbiji”, napisali su u saopštenju.

“Posebno se ograđujemo od izjava kojima se vrijeđaju i omalovažavaju studenti i građani koji se bore za svoja prava, kao i od retorike koja doprinosi podjelama i netrpeljivosti. Smatramo da je uloga pjevačice prvenstveno da svojom muzikom zabavlja, spaja ljude i širi pozitivnu energiju, a ne da svoju popularnost i javnu scenu koriste za političke obračune, vrijeđanje i produbljivanje podjela među narodom”.

“Svako ima pravo na vlastito političko mišljenje, uključujući i javne ličnosti. Međutim, smatramo da postoji jasna granica između izražavanja mišljenja i korišćenja vlastitog uticaja za omalovažavanje drugih. Naša bina je mesto za muziku i zabavu, a ne platforma za političku propagandu”, poručili su.

Nakon njihovog saopštenja, Karleuša je izmijenila tu objavu i napisala da joj je nastup otkazan zbog prijetnji koje je dobijala. Klub je to ubrzo demantovao.

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