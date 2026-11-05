Danas počinje isplata penzija u FBiH

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok je najviša penzija 3.461,14 KM.

Osnovica za obračun najniže penzije, u skladu s članom 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO/PIO („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 752,03 KM.

Prema toj osnovici, najniže penzije iznose:

– Za manje od 20 godina penzijskog staža – 451,22 KM;

– Za 20 do manje od 25 godina staža – 488,82 KM;

– Za 25 do manje od 30 godina staža – 526,42 KM;

– Za 30 do manje od 35 godina staža – 564,02 KM;

– Za 35 do manje od 40 godina staža – 639,23 KM;

– Za 40 i više godina staža – 714,43 KM.

Najniža invalidska i porodična penzija iza aktivnog osiguranika, u skladu s članom 81. stav 4. Zakona o MIO/PIO, od 1. januara 2026. godine iznosi 676,83 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, iznosi 874,62 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima za branioce, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica iznosi 692,23 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM,pišu Vijesti

Penziju za oktobar primit će ukupno 474.304 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 374,8 miliona KM.

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