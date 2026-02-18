„Posljedice su strašne. Već je bilo udara na Iran: na nuklearna postrojenja pod kontrolom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Koliko vidimo, postojao je stvarni rizik od nuklearnog incidenta. Sada je, sudeći po našim iranskim kolegama, situacija manje-više normalna, ali udari na nuklearna postrojenja natjerali su Irance da razmišljaju o fizičkoj zaštiti nuklearnih materijala, koji su, ponavljam, pod kontrolom agencije i ne mogu se dirati“, rekao je Lavrov u intervjuu za Al Arabiyu, odgovarajući na pitanje o mogućim posljedicama novog napada na Rusiju i regiju.

Ruski ministar izjavio je da Izrael i Sjedinjene Države i dalje “nastavljaju s ovim” i, osim što stvaraju fizičke rizike, potkopavaju autoritet IAEA-e i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koji je Iran oduvijek isticao kao obvezujući.

Prema njegovim riječima, ne čudi što iranski dužnosnici odbijaju razgovarati o svom nuklearnom programu s Europljanima, koji su, “umjesto da rade na obnovi nuklearnog sporazuma, počeli kriviti Teheran za njegov slom”.

„Europljani su, kao i obično, umjesto da traže obnovu i integritet ovog ključnog dokumenta (Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana/Nuklearnog sporazuma), počeli za sve kriviti Iran. To i sada nastavljaju činiti. Nije slučajno da iranski dužnosnici odbijaju razgovarati s njima i radije vode dijalog izravno sa Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je.

Lavrov je pozvao SAD da odustane od pomorske blokade Kube

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas je pozvao Sjedinjene Američke Države da “pokažu zdrav razum” i odgovoran pristup te odustanu od planova za pomorsku blokadu Kube.

Parilla je rekao da će Kuba nastaviti “odlučno napredovati u zaštiti svoje neovisnosti i suvereniteta”, održavati svoj kurs i tražiti učinkovita rješenja za gospodarstvo.

„Kuba je zabrinuta zbog pogoršanja međunarodne situacije i postupaka Sjedinjenih Država, koji predstavljaju prijetnju suverenitetu svih zemalja“, rekao je šef kubanske diplomacije, prenosi Tanjug.

