Požar progutao hotel u Mađarskoj, strahuje se da je više osoba poginulo! Užas pred zoru, ima teško povrijeđenih

Objavljeno prije 50 minuta

Za nekoliko ljudi se još uvijek traga, navode lokalne vlasti.

Strahuje se da je više osoba poginulo u jezivom požaru koji je pred zoru izbio u hotelu u gradu Budakesiju, nadomak Budimpešte.

Gradonačelnica grada Otilija Đeri saopštila je da je požar izbio tokom noći na krovu Sportskog hotela u ulici Zihi Peter, i prema trenutnim informacijama, ima mrtvih i teško povrijeđenih.

Vjeruje se da je požar izbio oko 2:15 ujutru zbog eksplozije boce sa gasom. Nekoliko ljudi je spašeno iz dvospratnog kompleksa zgrada. Više od 20 ljudi je lakše povređeno, ali ima i ljudi u teškom i životno ugroženom stanju.

Iako je djelovalo da će vatrogasci uspjeti da brzo stave požar pod kontrolu, oko 7 sati jutros zgrada se ponovo zapalila, uprkos napornom radu mnogih vatrogasaca na licu mjesta.

Kasnije je služba za vanredne situacije obavijestila da je plamen ugašen.


