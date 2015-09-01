“Ili sporazum ili – slijedi odgovor”

„ Izraelski premijer naglasio je sigurnosne potrebe Izraela u kontekstu pregovora, a dvije su se strane složile održavati blisku koordinaciju i stalnu komunikaciju“, priopćio je Ured izraelskog premijera.

Izjava ne ukazuje na to da su doneseni ikakvi zaključci o pitanju Irana , što je u skladu s Trumpovom najavom nedugo nakon završetka sastanka, izvijestio je izraelski portal.

Američki predsjednik rekao je da je tijekom sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Washingtonu inzistirao da SAD nastavi pregovore s Iranom kako bi se vidjelo može li se postići sporazum.

„Nismo postigli ništa konačno, osim što sam inzistirao da se pregovori s Iranom nastave kako bi se vidjelo može li se postići dogovor. Obavijestio sam premijera Netanyahua da će to biti preferencija. Ako to ne bude moguće, morat ćemo vidjeti kakav će biti ishod“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth.

Tramp je naveo da je Iran “prošlog puta” odlučio da je bolje da ne sklapa sporazum, nakon čega su ga pogodili vojnom akcijom “Ponoćni čekić”.

“Nadam se da će ovog puta biti razumniji i odgovorniji”, istakao je američki predsednik.

