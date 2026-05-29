Roditelji, oprez: Ova česta greška pri čišćenju ušiju može biti opasna za djecu

Ušni vosak ima važnu zaštitnu funkciju. Pomaže u sprječavanju ulaska prašine, bakterija i drugih nečistoća u unutrašnjost uha, a organizam ga prirodnim putem postepeno izbacuje prema vanjskom dijelu ušnog kanala.

Problem nastaje kada se vosak pokušava ukloniti štapićima. Umjesto da ga izvuku, ljudi ga često nesvjesno guraju dublje u uho, što može dovesti do stvaranja čepa, osjećaja punoće, slabijeg sluha pa čak i bolova,pišu Vijesti

Ljekari posebno upozoravaju roditelje da budu oprezni kada je riječ o dječijim ušima. Djeca često oponašaju ponašanje odraslih, pa mogu pokušati sama koristiti štapiće, čime se povećava rizik od povreda osjetljivog ušnog kanala.

Ako nema tegoba poput bola, svraba, zujanja u ušima ili smanjenog sluha, dodatno čišćenje unutrašnjosti uha uglavnom nije potrebno. Dovoljno je nježno očistiti vanjski dio uha mekanom i vlažnom krpom nakon kupanja.

U slučajevima kada dođe do pojačanog nakupljanja voska, preporučuje se korištenje preparata koji omekšavaju naslage ili pregled kod ljekara koji će sigurno ukloniti višak voska bez rizika od oštećenja.

Stručnjaci naglašavaju da zdravlje ušiju ne zavisi od učestalog čišćenja, već od pravilne njege. Ponekad je najbolje pustiti organizam da sam obavi posao za koji je prirodno stvoren.

