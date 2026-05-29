Putin: Rat u Ukrajini privodi se kraju, spremni smo na nastavak pregovora s Kijevom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Kremlj spreman na nastavak pregovora s Ukrajinom.

Govoreći o ratu u Ukrajini, koji Moskva i dalje isključivo naziva “posebnom vojnom operacijom”, Putin je ustvrdio da se on privodi kraju.

No, odbio je dati konkretan vremenski okvir, piše Sky News.

Prema njegovim riječima, ruske snage napreduju na svim pravcima na ratištu.

Putin je poručio i da Rusija ne prijeti Evropi, niti planira rat s evropskim zemljama, uprkos činjenici da je Ukrajina, koju je napala, dio Evrope.

Uprkos tvrdnjama o vojnom napretku, ponovio je spremnost Moskve za dijalog s Kijevom.

Podsjetimo, Putin je ranije komentarisao i incident s dronom koji je pogodio stambenu zgradu u rumunskom Galațiju.

– Ukrajinski dronovi i prije su letjeli u Poljsku i baltičke države. Mislim da ovdje imamo istu situaciju – rekao je Putin.

Naglasio je da Evropska unija prebrzo optužuje Rusiju te sugerisao da bi za incident mogla biti odgovorna Ukrajina.

Zatražio je i da Rumunija ostatke letjelice preda Rusiji kako bi Moskva mogla provesti vlastitu istragu i utvrditi njeno porijeklo

