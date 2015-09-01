“Otopljavanje na Egeju: Može li privredna saradnja prevladati povijesne tenzije?”

Dvojica čelnika supredsjedala su sjednicom uz sudjelovanje ministara vanjskih poslova kao koordinatora, kao i ministara nadležnih za gospodarstvo i financije, unutarnji red i migracije, civilnu zaštitu, kulturu i turizam, obrazovanje, razvoj, infrastrukturu, promet i trgovinu.

U zajedničkoj izjavi, Atena i Ankara ponovno su potvrdile svoju odlučnost u jačanju prijateljskih odnosa i dobrosusjedstva, u skladu s „Atenskom deklaracijom o prijateljskim odnosima i dobrosusjedstvu“, potpisanom u prosincu 2023. Obje strane obvezale su se proširiti područja saradnje i izbjegavati neopravdane izvore napetosti kako bi spriječile eskalaciju.

U gospodarskom planu, Grčka i Turska imaju za cilj dosegnuti bilateralni obujam trgovine od 10 milijardi dolara do kraja desetljeća. U tu svrhu intenzivirat će suradnju između poslovnih zajednica i podržati aktivnosti Grčko-turskog zajedničkog poslovnog vijeća.

Dvije zemlje pozdravile su produženje privremenog schengenskog viznog režima za kratkotrajni boravak, koji olakšava turističke posjete turskih građana 12 grčkih egejskih otoka.

U području migracija, stranke su procijenile rezultate trilateralnog mehanizma s Bugarskom za borbu protiv ilegalnih migracija i dogovorile daljnje jačanje saradnje. Također su naglasile važnost međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

Što se tiče energetike, Atena i Ankara istražit će mogućnosti produbljivanja saradnje, posebno u području međusobnog povezivanja električne energije i obnovljivih izvora. Što se tiče infrastrukture, provodit će projekte modernizacije prekograničnih cestovnih i željezničkih koridora, uključujući izgradnju drugog mosta na graničnom prelazu Kipi-Ipsala, na temelju sporazuma iz 2006. godine.

Obje strane obvezale su se na jačanje saradnje u znanosti, tehnologiji i inovacijama, uključujući područje umjetne inteligencije, kao i na održivo upravljanje vodama u riječnom slivu Meriç/Ervros, s naglaskom na suočavanje s poplavama i utjecajima klimatskih promjena.

U euroatlantskom aspektu, Grčka i Turska ponovno su potvrdile svoju predanost konstruktivnoj suradnji unutar NATO-a, uključujući i uoči summita koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula 2026. Čelnici su također razmijenili mišljenja o odnosima Turske i EU-a te o regionalnim i međunarodnim događajima.

Na sastanku je potvrđen nastavak političkog dijaloga, tzv. “Pozitivne agende” i rasprava o mjerama izgradnje povjerenja, u nastojanju da se održi stabilnost u bilateralnim odnosima između dviju zemalja članica NATO-a.

