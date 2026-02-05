Kremlj se ismijava ideji da je Epstein bio ruski špijun

Kremlj je u četvrtak odbacio tvrdnje da je osuđeni američki seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein bio tajni ruski špijun.

Poljska planira ispitati Epsteinove navodne veze s ruskim obavještajnim službama nakon nedavne objave miliona Epsteinovih dokumenata.

Na pitanje da li je Epstein bio ruski agent, portparol Kremlja Dmitry Peskov rekao je: “Mogu se šaliti na tu temu, ali nemojmo trošiti vrijeme.”

Dokumenti pokazuju da je Epstein više puta izražavao želju da se sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, iako ne postoje dokazi da je do sastanka ikada došlo.

Peskov je ranije ove sedmice izjavio za ruske državne medije da Kremlj nikada nije primio zahtjev od Epsteina, koji je umro u zatvoru 2019. godine, dok je čekao suđenje.

Ime predsjednika Putina pojavljuje se često u posljednjem nizu dokumenata iz Epsteinovih emailova – uglavnom u vijestima o ruskom lideru, ali i u nekoliko pokušaja Epsteina da organizuje sastanak.

Najnovija objava dokumenata također otkriva Epsteinove opsežne napore da dovede mlade žene iz Rusije u Evropu i Sjedinjene Države, pišu Vijesti.ba.

