Dom naroda BiH bez kvoruma: Opet bez rasprave o evropskim zakonima kojih se više ni Brisel ne sjeća

Još jedna hitna sjednica Doma naroda BiH, nije održana. Na zasjedanje nije došlo sedam delegata, od kojih tri iz redova SNSD-a, a tri iz HDZ-a, stoga je bilo nemoguće osigurati kvorum. Na dnevnom redu su između ostalog bile i na Zastupničkom domu ranije usvojene izmjene Zakona o akcizama, kojima bi se omogućilo Vijeću ministara da u kriznim situacijama ukine ili smanji akcize na gorivo.Uobičajena slika u Domu naroda. Radovan Kovačević, Sredoje Nović, Nikola Špirić, nisu na svojim radnim mjestima. Gotovo redovna i slika – praznih stolica u kojima bi trebalo da sjede Marina Pendeš, Zdenko Ćosić i na koncu, Dragan Čović. SNSD nedolazak, između ostalog, pravdao skorašnjim praznikom, iz HDZ-a pak nisu vidjeli smisao dolaska na već unaprijed propalu sjednicu. Ni jedni a ni drugi, nisu zvaničnim putem obavijestili predsjedavajućeg Doma o nedoslasku. Prisutni delegati ogorčeni.

“A najodgovorniji su upravo tri čovjeka, to su Nikola Špirić koga dobro poznajete ali još jednom evo da pokažem njegovu sliku. Čovjek koji je čvrsto držao fotelju i nije dozvolio da dođe do njegove smjene, koji jako želi sačuvati poziciju člana Kolegija u DN PSBiH, koji evo već dvije godine intenzivno radi na blokiranju rada ovog visokog Doma”, poručuje Želimir Nešković, Klub Srba (SDS).

“Jedina tri čovjeka koja danas nisu na poslu su delegati SNSD-a koji su sami sebi danas dali neradni vjerski praznik, a danas nije neradni vjerski praznik u RS jer je Vlada RS donijela odluku o neradnim danima. Vlada je to objavila putem javnog servisa i na drugi način, donijela odluku da su neradni dani petak, nedjelja i ponedjeljak”, ističe Nenad Vuković, Klub Srba (PDP).

Sve glasniji su pozivi Vijeću za implementaciju mira da reaguje, apeli visokom predstavniku da donese rješenja kojima bi onemogućivo dalje blokade rada ovog zakonodavnog tijela. A jedna od opcija su i krivične prijave Tužilaštvu BiH.

