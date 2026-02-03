Trump snižava carine za Indiju nakon što su najavili obustavu kupovine ruske nafte

Trump je sporazum najavio putem društvenih mreža nakon telefonskog razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem, navodeći da će Indija ubuduće kupovati naftu iz SAD-a, kao i potencijalno iz Venecuele. Zvaničnik Bijele kuće rekao je za Reuters da Washington ukida dodatnu kaznenu carinu od 25 posto na sav uvoz iz Indije, koja je bila uvedena zbog kupovine ruske nafte i dodana na već postojeću “recipročnu” stopu od 25 posto.

Vijest je izazvala snažan rast dionica velikih indijskih kompanija izlistanih u SAD-u. Dionice Infosysa porasle su za 4,3 posto, Wiproa za 6,8 posto, HDFC Banke za 4,4 posto, dok je fond iShares MSCI India ojačao za 3 posto. Pozitivno raspoloženje proširilo se i na sektor poluprovodnika i vještačke inteligencije, što je podiglo glavne berzanske indekse u pozitivno područje.

Trump je naveo da se Modi obavezao da će Indija “kupovati američke proizvode na znatno višem nivou“, uključujući više od 500 milijardi dolara američke energije, poput uglja, kao i tehnologije, poljoprivrednih i drugih proizvoda. Također je izjavio da će Indija smanjiti svoje carinske i necarinske barijere prema SAD-u “na nulu”.

Ipak, Trumpova objava sadržavala je malo konkretnih detalja, uključujući datum početka primjene nižih carina, rok za prestanak kupovine ruske nafte te precizne obaveze Indije u pogledu kupovine američkih proizvoda. Do kasnih popodnevnih sati u ponedjeljak Bijela kuća nije objavila predsjedničku proklamaciju niti službenu obavijest u Federalnom registru.

Američke poslovne organizacije reagovale su oprezno. Američka privredna komora ocijenila je sporazum korakom ka sveobuhvatnijem trgovinskom dogovoru, dok je koalicija više od 800 malih firmi upozorila da nove carine predstavljaju značajno povećanje troškova u odnosu na 2024. godinu.

Sporazum dolazi u osjetljivom trenutku za Indiju, čija su tržišta ove godine bila među najslabijima u svijetu u razvoju, te uoči odluke Vrhovnog suda SAD-a o zakonitosti Trumpovih “recipročnih” carina, prenosi N1.

Facebook komentari