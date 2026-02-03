Svijet

Strava u Dominikanskoj Republici: Pronađena tijela četiri žene bez glave

Objavljeno prije 18 minuta

ijela četiri žene bez glava pronađena su duž granice sa Haitijem, saopštila je Policija Dominikanske Republike.

Portparol Policije Dijego Peskeira rekao je da su žrtve Haićanke i da su pronađene duž južnog dijela granice.

Istražioci vjeruju da su žene ubijene, a zatim bačene u rijeku koja je odnijela tijela.

Peskeira je naveo da dominikanske vlasti istražuju samo jednu od četiri smrti jer je samo jedno tijelo pronađeno na dominikanskoj strani, navodi Asošiejted pres.

On je istakao da su dominikanske vlasti privele jednog muškarca koji je negirao umiješanost u ubistva, ali je kasnije predat Nacionalnoj policiji Haitija, prenosi Srna.


