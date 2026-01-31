Skočile cijene nafte: Američki udar na Iran pitanje trenutka

Na londonskom tržištu barel je u poslijepodnevnim satima trgovan po cijeni od 70,78 dolara, što je gotovo isto kao i na jučerašnjem zatvaranju. Na američkom tržištu cijena je porasla za 18 centi i iznosila je 65,60 dolara.

Raspoloženje investitora obilježilo je zaoštravanje američke retorike prema Iranu. Sredinom sedmice američki ratni brodovi stigli su na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump poručio je Iranu da se nada brzom početku pregovora o nuklearnom sporazumu.

U junu prošle godine SAD je, u koordinaciji s Izraelom, izveo napade na iranska nuklearna postrojenja i vojne ciljeve, na što je Iran odgovorio udarima na mete u Izraelu i američkoj vojnoj bazi u Kataru. U četvrtak navečer Trump je najavio plan za razgovore s Teheranom, naglašavajući prisustvo velikih američkih brodova u regionu.ranski ministar vanjskih poslova, Abbas Araqchi, na sastanku u Istanbulu istaknuo je spremnost Teherana na ravnopravne pregovore zasnovane na uzajamnom poštovanju, ali je naglasio da obrambeni kapaciteti i projektili neće biti predmet diskusije.

Turska je ponudila posredovanje, pozivajući obje strane na pregovarački stol kako bi se riješila sporna pitanja. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija odbili su ustupiti svoj teritorij za moguće napade na Iran,pišu Vijesti

Trgovci su izrazili zabrinutost da bi Iran mogao odgovoriti zatvaranjem Hormuškog moreuza, kroz koji dnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte. Proizvodnja Irana lani je iznosila 3,3 miliona barela dnevno, što čini oko tri posto svjetske proizvodnje, a glavni kupac je Kina.

Podaci OPEC-a pokazuju da je barel nafte članica organizacije u četvrtak bio skuplji za 1,87 dolara, dosegnuvši cijenu od 67 dolara.

