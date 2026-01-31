„Otkrivanje planova o IRANU saveznicima na BLISKOM ISTOKU bilo bi jednako loše kao da ih kažem medijima“

Predsjednik Donald Trump rekao je da SAD ne mogu dijeliti vojne planove sa saveznicima u Perzijskom zaljevu dok pregovaraju s Iranom, čak ni dok se velika američka pomorska prisutnost pomiče u regiju.

Trump je, razgovarajući s višom dopisnicom Fox Newsa iz Bijele kuće Jacqui Heinrich, odgovorio na izvješća da saveznici u Perzijskom zaljevu i dalje ne znaju ništa o potencijalnim američkim planovima intervencije koji uključuju Iran.

To se događa u trenutku kada se pretpostavlja da Trump razmatra svoje mogućnosti o mogućem vojnom napadu na Iran usred raširenih prosvjeda i nasilnih represija unutar zemlje.

„Pa, ​​ne možemo im reći plan. Kad bih im ja rekao plan, bilo bi gotovo jednako loše kao da sam vam rekao plan – moglo bi biti i gore, zapravo“, rekao je Trump. „Ali pogledajte, plan je da [Iran] razgovara s nama, a mi ćemo vidjeti možemo li nešto učiniti, inače ćemo vidjeti što će se dogoditi… Imamo veliku flotu koja ide tamo, veću nego što smo imali – i još uvijek imamo, zapravo – u Venezueli.“

Trump je ranije ovog tjedna objavio da se “masivna Armada kreće prema Iranu”, predvođena nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln.

Visoki dužnosnik Zaljeva rekao je za Fox News da Saudijska Arabija neće dopustiti SAD-u da koristi njezin zračni prostor ili baze za napad. Visokopozicionirani vladin dužnosnik iz države Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC) rekao je za Fox News da „SAD nije podijelio ciljeve ili planove“ u vezi s Iranom sa saveznicima u Zaljevu, unatoč nedavnim sastancima na visokoj razini sa Saudijskom Arabijom u Washingtonu s ciljem postizanja jasnoće.

Saveznici u Perzijskom zaljevu rekli su da Iran često traži pregovore, ali su i dalje skeptični da će pregovori dovesti do dogovora.

„Pa, ​​to je istina, ali oni pregovaraju , pa ćemo vidjeti što će se dogoditi“, rekao je Trump odgovarajući na tu procjenu.

„Znate, zadnji put kad su pregovarali, morali smo im uništiti nuklearno oružje, nije uspjelo, znate. Onda smo to riješili na drugačiji način i vidjet ćemo što će se dogoditi“, dodao je Trump.

Trump se također osvrnuo na vladino financiranje i rizik od zatvaranja vlade , rekavši da će demokrati snositi odgovornost ako pregovori propadnu.

„Mislim da ide dobro. Imali smo veliki BDP, izgubio sam bod i pol zbog posljednjeg [zatvaranja]“, rekao je Trump. „Pa vidjet ćete što će se dogoditi. Mislim da demokrati ne žele da se to dogodi. Izgledaju jako loše, da, ali to nije dobra stvar za zemlju. Dakle, nadam se da će dovoljno ljudi koristiti glavu.“

Na pitanje o demokratskim zahtjevima da agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) uklone maske s lica kao dio pregovora o financiranju Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), Trump je odbio odgovoriti, a upozorio je na nedavne komentare o ministrici domovinske sigurnosti Kristi Noem i naporima provedbe zakona.

„Ne želim to još komentirati jer nije vrijeme za to“, rekao je Trump. „Ali imat ću komentar. Vidjeli ste moju izjavu o Kristi jučer. Znate kakav je moj stav. Nalazimo se na najnižoj točki u povijesti kriminala. Od 1900. – zabilježena povijest… Imamo najmanji kriminal , najmanji broj ubojstava, najmanji broj svega, jer izvlačimo kriminalce iz naše zemlje. I Tom se odlično snalazi.“

