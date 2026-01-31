Vijesti

Mostar: Muškarac teško povrijeđen u pucnjavi

Objavljeno prije 2 sata

U Mostaru je večeras došlo do pucnjave, u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Pucnjava se dogodila oko 18.30 sati u naselju Centru 2. Povrijeđeni muškarac S.S. (1980). je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Osumnjičena osoba A.O. (1976). za upotrebu vatrenog oružja je uhapšena,pišu Vijesti


